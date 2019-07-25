У Мінську знову обговорять демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській



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Демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській відбудеться тільки за участю обох сторін

Роботи з відновлення мосту можуть бути початі тільки після ліквідації споруд, які є лише з окупованого боку

Демонтаж фортифікаційних споруд у районі смт Станиця Луганська Луганської області, зокрема знесення споруди на мосту через Сіверський Донець, стане предметом обговорення на наступних переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це в ефірі програми на Громадському розповів Роман Безсмертний — представник України у робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі.

«Минулого разу (17 липня — ред) домовилися, що за 8-10 днів мають бути ліквідовані фортифікаційні споруди. Як ми бачимо, цього не виконали. Причину будемо з’ясовувати», — сказав Безсмертний.

Він наголосив, що роботи з відновлення мосту можуть бути початі тільки після ліквідації споруд, які є лише з окупованого боку.

Він додав, що порушення режиму тиші на Донбасі також мають стати предметом переговорів.

«Ми маємо знати обставини, які призвели до порушення. Якщо ми хочемо досягти миру й припинити усе це, там має бути військовий порядок. Або треба виконувати, якщо домовилися, або не ганьбити себе», — наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, 24 липня українська сторона повідомила, що готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд, які розміщені уздовж дороги, між КПВВ «Станиця Луганська» і зруйнованим мостом через річку Сіверський Донець.

В штабі ООС зауважили, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань можливе лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов'язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд на зазначеній ділянці.

Глава Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін заявив, що бойовики продовжують блокувати ремонт мосту в Станиці Луганській.