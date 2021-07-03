Доба на Донбасі: окупанти вісім разів порушували режим тиші

У відповідь на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Українські позиції обстрілювались із мінометів та гранатометів

Протягом суботи, 3 липня, в районі проведення Операції обʼєднаних сил, було зафіксовано вісім обстрілів українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

У відповідь на ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 2 липня, зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.