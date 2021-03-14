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    Російські найманці на Донбасі здійснили девʼять обстрілів українських позицій

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    Сьогодні поранено одного українського військовослужбовця, його стан задовільний - Російські найманці на Донбасі здійснили девʼять обстрілів українських позицій
    Сьогодні поранено одного українського військовослужбовця, його стан задовільний
    Ілюстративне фото

    Бойовики використовували гранатомети та стрілецьку зброю

    В зоні проведення Операції обʼєднаних сил російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України. Як повідомляє пресслужба штабу ООС, протягом неділі, 14 березня, бойовики дев'ять разів порушили режим тиші на лінії розведення.

    Обстріли з мінометів 82-го калібру велися біля Південного, із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї – біля Катеринівки, з великокаліберних кулеметів – біля Луганського, з автоматичних гранатометів і протитанкових гранатометів – біля селища Троїцьке.

    Біля Опитного та Авдіївки окупанти стріляли з підствольних гранатометів, неподалік Пісків – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поряд з Гнутовим – з автоматичних гранатометів станкових.

    Як повідомлялося раніше, український військовий зазнав сьогодні кульових поранень поблизу Південного. Постраждалому надано першу медичну допомогу, його стан – задовільний.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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