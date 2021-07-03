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    Російські окупанти за добу 19 разів порушили «тишу»

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    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Російські окупанти за добу 19 разів порушили «тишу»
    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає

    Протягом минулої доби, 2 липня, зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    У районі Золотого-4 ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру.

    Поблизу населеного пункту Гнутове окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

    Неподалік Авдіївки противник 5 разів вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

    У напрямку населеного пункту Піски російські окупанти здійснювали обстріли з мінометів 82-го калібру.

    Біля Старогнатівки ворог тричі обстрілював українських захисників з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

    У районі Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    Поблизу Красногорівки російські найманці здійснювали обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Неподалік Кам’янки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Також окупанти двічі обстріляли об’єкти цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм і мінометів 120-го калібру.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

    Станом на 7 годину ранку, 3 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

    Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, зазначили у штабі.

    На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі обстріл СЦКК озброєння
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    Російські окупанти за добу 19 разів порушили «тишу»