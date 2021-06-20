Доба на Донбасі: російські найманці двічі порушили режим припинення вогню

Українські позиції обстрілювались під Старогнатівкою, на Луганщині бойовики використовували безпілотник

Протягом неділі, 20 червня, в зоні Операції обʼєднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже два гектари території та передали на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Раніше стало відомо, що у суботу, 19 червня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку й поранили місцевого жителя.