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    Доба на Донбасі: вісім порушень режиму тиші, важко поранено українського солдата

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    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: вісім порушень режиму тиші, важко поранено українського солдата
    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    Ілюстративне фото

    Пораненого російським снайпером військовослужбовця доставлено до лікувального закладу

    Протягом доби, 22 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі біло зафіксовано вісім порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    «Поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети. В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У передмісті селища Південне найманці двічі здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Марʼїнки – зі стрілецької зброї», – йдеться у зведенні.

    Також повідомляється, що внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий.

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. Зокрема зранку моніторингову місію було повідомлено про обстріл житлових будинків у селищі піски з заборонених 120-міліметрових гранатометів.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: вісім порушень режиму тиші, важко поранено українського солдата