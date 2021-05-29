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    Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші

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    Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ - Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші

    Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ

    Ілюстративне фото

    Позиції збройних сил України обстрілювалися з мінометів та протитанкових ракетних комплексів

    Протягом суботи, 29 травня, в районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

    Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

    Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із станкових протитанкових гранатометів.

    Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих в наслідок обстрілу немає.

    Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

    «Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що сьогодні по цивільним спорудам населеного пункту Північне з боку окупованої Горлівки було випущено ракету з ПТРК. Російське маркування на залишках ракети в черговий раз підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші