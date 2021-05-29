Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ
Позиції збройних сил України обстрілювалися з мінометів та протитанкових ракетних комплексів
Протягом суботи, 29 травня, в районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.
Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.
Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із станкових протитанкових гранатометів.
Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих в наслідок обстрілу немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні по цивільним спорудам населеного пункту Північне з боку окупованої Горлівки було випущено ракету з ПТРК. Російське маркування на залишках ракети в черговий раз підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України.
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