Доба на Донбасі: російські найманці чотири рази порушили режим тиші

Позиції збройних сил України обстрілювалися з мінометів та протитанкових ракетних комплексів

Протягом суботи, 29 травня, в районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із станкових протитанкових гранатометів.

Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Постраждалих в наслідок обстрілу немає.

Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні по цивільним спорудам населеного пункту Північне з боку окупованої Горлівки було випущено ракету з ПТРК. Російське маркування на залишках ракети в черговий раз підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України.