Російські окупанти сім разів обстріляли українські позиції

Терористи поранили мирного мешканця

У суботу, 19 червня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку й поранили місцевого жителя.

Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

19 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли й саму Авдіївку, внаслідок обстрілу кульове поранення отримав містянин 1989-го року народження.

Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксували прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА були подавлені засобами РЕБ.

У суботу на обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь, бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 20 червня порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.