  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Російські окупанти сім разів обстріляли українські позиції

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойових втрат серед військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил немає - Російські окупанти сім разів обстріляли українські позиції

    Бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Фото з відкритих джерел

    Терористи поранили мирного мешканця

    У суботу, 19 червня, російсько-окупаційні війська обстріляли Авдіївку й поранили місцевого жителя.

    Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

    19 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

    Зокрема, неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Також окупанти з великокаліберних кулеметів обстріляли й саму Авдіївку, внаслідок обстрілу кульове поранення отримав містянин 1989-го року народження.

    Українські військовослужбовці надали постраждалому необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

    Поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

    У районі Новотошківського російські найманці обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    Поряд із Водяним, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Крім того, біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксували прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА були подавлені засобами РЕБ.

    У суботу на обстріли російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь, бойових втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку 20 червня порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ СЦКК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські окупанти сім разів обстріляли українські позиції