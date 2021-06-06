Доба на Донбасі: російські найманці двічі порушили режим тиші

Позиції українських військ обстрілювалися з мінометів та гранатометів

Протягом неділі, 6 червня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку на окремих ділянках лінії розмежування, зазначається в ньому. З приводу згаданих порушень українською стороною СЦКК направлено ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, учора внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості.