Доба на Донбасі: бойовики двічі порушили режим «тиші»

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Протягом минулої доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 18 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 17 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4230 транспортних засобів та 4193 особи. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів особи не доставлялись.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувала 256 осіб, на підконтрольну Україні територію прибула 362 особи.