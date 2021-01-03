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    Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим «тиші»

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    Бойовики тричі порушили режим &laquo;тиші&raquo; - Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим «тиші»
    Бойовики тричі порушили режим «тиші»

    Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

    Протягом минулої доби, 2 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок. Тут противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет.

    Неподалік Павлополя було зафіксовано поодинокі неприцільні постріли збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, а поблизу Лебединського – ще й з великокаліберного кулемета.

    Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

    Від початку поточної доби, 3 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Вздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК Операція Об’єднаних сил
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