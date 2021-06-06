На Донбасі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої

Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості

Протягом минулої доби, 5 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Станом на 7 годину ранку, 6 червня, російсько-окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції з міномету 120-го калібру поблизу населеного пункту Піски.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості.

«Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань», – йдеться в повідомленні.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3853 транспортних засобів, 5100 особи, з яких 4675 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 95 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 12 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 818 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 823 осіб.

Нагадаємо, що протягом 4 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Зокрема неподалік населеного пункту Піски та Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.