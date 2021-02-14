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    Українські позиції на Приазовʼї обстріляли з гранатометів

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="justify"><span lang="uk-UA">Про факт порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ</span></p> - Українські позиції на Приазовʼї обстріляли з гранатометів

    Про факт порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ

    Фото з відкритих джерел

    Штаб Операції обʼєднаних сил повідомляє про «адекватну відповідь»

    Одне порушення режиму припинення вогню було зафіксовано протягом 14 лютого в районі проведення Операції обʼєднаних сил.

    Як повідомляє пресслужба штабу ООС, сьогодні надвечір в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

    «На обстріли противника наші захисники давали адекватну відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ» – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що сьогодні на вибуховому пристрої підірвалося троє українських військовослужбовців, всі вони загинули.

    Раныше повідомлялося, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснювали дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК розведення військ на Донбасі
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