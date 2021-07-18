Доба на Донбасі: російські найманці двічі порушили режим тиші

На Луганщині лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник

Протягом неділі, 18 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань, підконтрольних Російській Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

«Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом суботи, 17 липня, на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.