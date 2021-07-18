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    Доба на Донбасі: російські найманці двічі порушили режим тиші

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    Бойових втрат серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил немає - Доба на Донбасі: російські найманці двічі порушили режим тиші
    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає
    Ілюстративне фото

    На Луганщині лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник

    Протягом неділі, 18 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань, підконтрольних Російській Федерації. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    «Поблизу селища Піски противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Нагадаємо, що протягом суботи, 17 липня, на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Доба на Донбасі: російські найманці двічі порушили режим тиші