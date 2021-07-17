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    Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

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    У відповідь на обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь - Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі
    У відповідь на обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь
    Ілюстративне фото

    В зоні розмежування на Луганщині помічено ворожий безпілотник

    Протягом суботи, 17 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    Поблизу Чермалика противник обстріляв позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї.

    В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

    В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

    У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних Сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

    «В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого задовільний», – йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що у відповідь на обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

    Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

    Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

    Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі