Двоє українських військових отримали поранення на Донбасі

У відповідь на обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь

В зоні розмежування на Луганщині помічено ворожий безпілотник

Протягом суботи, 17 липня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Поблизу Чермалика противник обстріляв позиції Збройних сил України зі стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного та Павлополя російські найманці відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру.

В напрямку населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації застосували артилерію калібру 122-мм.

У районі селища Піски ворог обстріляв позиції Збройних Сил України з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

«В результаті ворожих обстрілів двоє військових зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Захисники знаходяться у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої тяжкості, іншого задовільний», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у відповідь на обстріли противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10».

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 16 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.