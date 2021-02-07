Порушення перемирʼя на Донбасі: російські найманці дистанційно мінують українські позиції

Поки російські найманці встановлююють міни, українські сапери розмінували чотири гектари території

Сьогодні на лінії протистояння зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню

Лише один випадок порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку проросійських бойовиків було зафіксовано протягом сьогоднішньої доби, 7 лютого. Про це повідомляє пресслужба Операції обʼєднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося раніше, учора внаслідок вибуху невстановленого предмета загинуло двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, ще один перебуває у важкому стані.