  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Протягом доби російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил - Протягом доби російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі
    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил
    Фото: facebook/pressjfo.news

    Українські позиції обстріляні з гранатометів, бойовики продовжують дистанційно мінувати місцевість

    Протягом неділі, 30 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

    У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

    Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

    Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

    Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

    Нагадаємо,що протягом минулої доби, 29 травня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

    Читайте також: Куди переїде «Мінськ»? Де Україні шукати майданчик для переговорів з Росією

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ДСНС СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Протягом доби російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі