Протягом доби російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі

Українські позиції обстріляні з гранатометів, бойовики продовжують дистанційно мінувати місцевість

Протягом неділі, 30 травня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

Неподалік населеного пункту Майорськ противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

У цьому ж напрямку російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо,що протягом минулої доби, 29 травня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.