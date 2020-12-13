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    Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, двох військових поранено

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    Зухвалі дії противника підрозділи Об&rsquo;єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: шість ворожих обстрілів, двох військових поранено
    Зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь

    Постраждалим бійцям оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу

    Минулої доби, 12 грудня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого.

    Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

    Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

    «Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – зазначили у штабі.

    Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Наші воїни не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання із захисту територіальної цілісності та недоторканості держави», – резюмується у звіті.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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