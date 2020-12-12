Нацгвардієць Віталій Марків отримав орден «За мужність»

Нагорода присвоєна за «вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України»

Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом III ступеня. Як повідомляється на сайті глави держави, це нагородження приурочене до Дня Сухопутних військ, коли Україна вшановує своїх героїв, які стоять на захисті свободи і незалежності нашої держави, та дякує їм за гідну службу. Віталій Марків отримав нагороду за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

«Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина - це один з моїх базових принципів», – сказав Зеленський.

Як відомо, у липні 2019 суд першої інстанції в італійському місті Павія (Ломбардія) засудив Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі. Ґрунтуючись на інформації кремлівської пропаганди, суд визнав українця винним в тому, що він нібито зіграв роль навідника, передавши українським військовим координати місцезнаходження загиблих. При цьому, за даними української влади, обстріл, в результаті якого загинули Роккеллі і Миронов, влаштували окупаційні сили РФ. В результаті Міланський апеляційний суд, вивчивши надані Україною докази, визнав Марківа невинним. Він пробув у в’язниці три роки і чотири місяці. Згодом Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані, після чого гвардієць повернувся до України.