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    Доба на Донбасі: терористи двічі порушували режим тиші

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    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає - Доба на Донбасі: терористи двічі порушували режим тиші
    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає
    Фото з відкритих джерел

    Українські позиції протягом доби обстрілювались з мінометів та гранатометів

    Протягом понеділка, 10 травня, російсько-окупаційні війська продовжували вести провокаційні обстріли у бік позицій Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

    «Протягом поточної доби, 10 травня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

    Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів, йдеться в повідомленні.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Нагадаємо, що протягом неділі, 9 травня, українські позиції поблизу Авдіївки були обстріляні із стрілецької зброї.

    Також стало відомо, що бразилець Лусваргі, що воював на боці російських терористів на Донбасі, затриманий на батьківщині за зберігання зброї та наркотиків.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО СЦКК розведення військ на Донбасі Операція Об’єднаних сил
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