Бразильський найманець Лусваргі затриманий на батьківщині за зберігання наркотиків

На Україні терорист був засуджений до 13 років, але відсидів тільки два

Бразильський найманець «ДНР/ЛНР» Рафаель Лусваргі, перший іноземець з «далекого зарубіжжя», засуджений в Україні за участь в бойових діях на стороні терористів, після обміну повернувся на батьківщину, де нещодавно був затриманий за зберігання зброї та збут наркотиків. Про це повідомляє видання G1 Golobo.

Swissinfo додає, що Лусваргі за гроші зберігав наркотики і зброю інших осіб.

Біографія Лусваргі має велику кількість арештів, зокрема і в Україні за тероризм.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2018 року з’ясувалося, що Лусваргі жив у Свято-Покровському Голосіївському монастирі. Члени організації С14 затримали бразильця в травні 2018 року і доправили в СБУ, відтоді бразилець був під вартою.

Лусваргі звинувачували у тому, що з вересня 2014 року по травень 2015 року він перебував у складі підрозділу бойовиків «ДНР» «Вікінг» і виконував функції керівника ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь у бойових діях у Донецькій області.

2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав Лусваргі винним за ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК і засудив до 13 років позбавлення волі. При виконанні вироку йому буде зарахований термін, проведений ним під вартою станом на 2 травня.

У рамках обміну, що відбувся 29 грудня 2019 року, Україна передала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці.