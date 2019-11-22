Доба на Донбасі: троє українських військових поранено
Бойовики шість разів обстріляли українські позиції
21 листопада збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Окрім того, зафіксовано вогонь з ПТРК.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
- двічі біля Водяного – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів.
- поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 2 ворожих обстріли:
- неподалік Шумів – з протитанкового ракетного комплексу;
- біля Кіндрашівки-Нової – з підствольних гранатометів.
Вчора, 21 листопада, внаслідок обстрілів, бойові травми отримали 3 військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.