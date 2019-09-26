Загострення на Донбасі: троє військових поранені



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На Донбасі бойовики обстрілювали 32 рази: постраждали троє військових

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм

25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

п'ять разів поблизу Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

три рази поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

двічі неподалік Пісків – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Опитного та Новотроїцького – з автоматичних гранатометів;

неподалік Авдіївки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 16 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

п'ять разів неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;

неподалік Південного – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Золотого-4 – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі Зайцевого – зі стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення, ще один – бойове травмування.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.