Доба на Донбасі: поранено українського військового



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Всього за добу зафіксовані 13 обстрілів

Протягом минулої доби, 9 вересня, на Донбасі бойовики здійснили 13 обстрілів, унаслідок чого один український військовий отримав бойове поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Опитного – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;

двічі поблизу Троїцького – зі стрілецької зброї;

неподалік Причепилівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове поранення», - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.