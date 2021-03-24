Безпілотник ОБСЄ зафіксував на Донбасі велике скупчення артилерії окупантів

Значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування, зазначили в штабі ООС

Безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував на аеродромі поблизу тимчасово окупованого Луганська велике скупчення військової техніки окупантів.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Росії та її найманців.

Відповідно до Звіту СММ ОБСЄ № 67/2021 від 23 березня, міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував на аеродромі в районі населеного пункту Переможне, поблизу Луганська, велике скупчення військової техніки окупантів, яка знаходилася з порушенням лінії розведення, а саме: 7 установок реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», 8 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика» калібру 122 мм, та 2С3 «Акація» калібру 152 мм, 6 причіпних гаубиць 2А65 «Мста-Б» калібру 152 мм та 6 одиниць Д-30 «Жаба» калібру 122 мм. Поруч зі Старомихайлівкою, що на тимчасово окупованій території Донецької області виявлено 2 міномети 2Б11 «Сані» калібру 120 мм», – ідеться в повідомленні.

Крім того, «загалом 20 танків різних модифікацій знаходилися за межами виділених місць зберігання в ОРЛО. 13 із них – на території аеродрому біля населеного пункту Переможне, 5 – поблизу населеного пункту Хрустальний та 2 – біля Георгіївки».

Таке значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районах полігонів є прямим доказом проведення навчань та бойового злагодження підрозділів збройних формувань Російської Федерації, наголошують в ООС.

Вкотре місія ОБСЄ зафіксувала факти обмеження свободи пересування патрулів СММ. Зокрема на блокпосту поблизу населеного пункту Ізвариного найманець збройних формувань РФ наказав патрулю місії залишити цей район, мотивувавши це «наказами від командирів».

За повідомленням СММ ОБСЄ, вранці 22 березня безпілотний літальний апарат місії малого радіусу дії здійснював два планових польоти поблизу населеного пункту Спартак за 9 км від Донецька над непідконтрольною Україниі територією.

Під час польоту патруль зафіксував 8 пострілів зі стрілецької зброї в сторону літального апарата, відбулося перешкоджання сигналу GPS внаслідок глушіння. Команда місії приземлила БПЛА та, перемістившись на північно-західну околицю Донецька, продовжила роботу. Однак близько 10-ї години, пролітаючи на відстані близько 2 км від патруля, БПЛА знову почав втрачати сигнал GPS внаслідок глушіння, після чого, о 9:37, команда СММ втратила над ним просторовий контроль. Повернути БПЛА не вдалося.

У штабі ООС підкреслили, що БПЛА місії зазнавали перешкод глушінням і під час роботи поблизу населених пунктів Веселе та Лебединське на Донеччині та поблизу Золотого на Луганщині.

«Такі зухвалі дії представників збройних формувань РФ із застосування сучасних засобів радіо-електронної боротьби, вкотре підтверджують небажання найманців виконувати Мінські домовленості», – заявляють в ООС.