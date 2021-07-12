Натиснути на Росію: Зеленський звернувся до Німеччини та Франції щодо Донбасу

Володимир Зеленський здійснив візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Ангелою Меркель

Зеленький закликав Берлін і Париж тиснути на Москву, щоб вона погодилася на зустріч у нормандському форматі і завершила війну Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Німеччини і Франції натиснути на Росію, щоб її керівники погодилися на зустріч у нормандському форматі і завершили війну на Донбасі. Про це Зеленський сказав під час спільного брифінгу з Меркель.

Зеленський зазначив, що Росія не погоджує кластери від Німеччини та Франції. Глава держави закликав Берлін і Париж тиснути на Москву, щоб вона погодилася на зустріч у нормандському форматі і завершила війну Донбасі.

«Я вважаю прекрасним проєкт, який готувала німецька сторона спільно з французькою, під назвою ключові кластери з виконання мінських домовленостей. Україна підтримала цей проєкт, і він зараз знаходиться у російської сторони. Тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни в Донбасі», – сказав Зеленський.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про повільне виконання Мінських домовленостей. За її словами, необхідна реалізація «формули Штайнмаєра».

Зазначимо, що «формула Штанмаєра» – це запропонований 2016 року тодішнім головою міністерства зовнішніх справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром варіант реалізації Мінських угод, головним пунктом якого є надання «особливого статусу Донбасу через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ».

Закон про «особливий статус» ОРДЛО на тимчасовій основі набирає чинності після проведення там виборів. Конкретний текст «формули Штайнмайєра» Україна узгодила восени 2019 року,

Нещодавно голова української делегації в Тристоронній контактній групи, перший президент Леонід Кравчук не відкидав можливості імплементації Україною «формули Штайнмаєра».