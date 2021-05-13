Доба на фронті: вісім порушень «тиші», бойовики поцілили в авто саперів

Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок цього пошкоджено автомобіль групи розмінування

Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок цього пошкоджено автомобіль групи розмінування

Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції українських підрозділів на Донбасі, ігноруючи режим припинення вогню.

Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, повідомляє пресцентру штабу.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

«Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав», – додали у штабі.

На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

До слова, Росія прискорює роздачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі.