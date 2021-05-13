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    Доба на фронті: вісім порушень «тиші», бойовики поцілили в авто саперів

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    Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок цього пошкоджено автомобіль групи розмінування - Доба на фронті: вісім порушень «тиші», бойовики поцілили в авто саперів

    Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок цього пошкоджено автомобіль групи розмінування

    Фото: ТСН

    Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок цього пошкоджено автомобіль групи розмінування

    Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції українських підрозділів на Донбасі, ігноруючи режим припинення вогню.

    Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню, повідомляє пресцентру штабу.

    Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти два рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

    Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

    «Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав», – додали у штабі.

    На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку, 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – резюмується у звіті.

    До слова, Росія прискорює роздачу своїх паспортів у Криму та на Донбасі.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові розмінування автомобіль Операція Об’єднаних сил
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