Ракета «Хамас» пробила ізраїльську систему захисту «Залізний купол» (відео)

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок

Одна з ракет, яку угруповання «Хамас» випустило по території Ізраїлю, пробила систему захисту Залізний купол.

Армія оборони Ізраїлю зафіксувала пряме попадання в житловий будинок у місті Рішон ле-Ціон.

Наразі немає інформації щодо постраждалих або загиблих.

Також повідомляється, що сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва й округа Гуш Дан.

До слова, США заблокували заяву ООН щодо загострення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав зупинити ескалацію на Близькому Сході. Також МЗС радить українцям утриматися від поїздок в Ізраїль та Палестину.

У середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет

Нагадаємо, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

О 21.00 11 травня «Бригади Іззадін аль-Касама», бойове крило терористичного угрупування «Хамас», випустили по Тель-Авіву та його околицях 130 ракет.

Запуск більш ніж сотні ракет було здійснено всього за п'ять хвилин. Це нова тактика терористів для подолання протиракетної оборони Ізраїлю. Протягом півгодини (12 травня, близько 3 ночі) з Гази було випущено більше 100 ракет по Беер-Шеві, а також понад 100 ракет по Тель-Авіву і аеропорту Бен-Гуріон.

За оцінкою Цахалу, з вечора 10 травня по ранок 12 травня через сектора Гази в бік Ізраїлю в цілому терористами було випущено близько 850 ракет. Цілями ракетних атак були цивільні і військові об'єкти, житлові квартали.