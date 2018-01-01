Добитися миру на Донбасі можливо, - The Atlantic Council

Екс-заступник генсека НАТО пояснив, яку роль можуть виконати миротворці ООН

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін знову підняв тему створення миротворчої місії для відправки на Схід України. Розміщення таких сил дійсно може завершити конфлікт, який триває ось вже чотири роки. Інакше війна в один момент зному може розгорітися, підірвати стабільність України і знищити будь-яке підґрунтя для скорочення напруги між



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Екс-заступник генсека НАТО пояснив, яку роль можуть виконати миротворці ООН

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін знову підняв тему створення миротворчої місії для відправки на Схід України. Розміщення таких сил дійсно може завершити конфлікт, який триває ось вже чотири роки. Інакше війна в один момент зному може розгорітися, підірвати стабільність України і знищити будь-яке підґрунтя для скорочення напруги між Росією і Заходом. Про це в статті для The Atlantic Council пише колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Він зауважив, що, вірогідно, Путін вважає збереження нинішнього статус-кво в Донбасі, який характеризується постійними порушеннями режиму припинення вогню з боку російських сил, найбільш безпечним варіантом зараз, коли до російських президентських виборів лишилося два місяці, а в Києві знову спостерігаються політичні потрясіння. Зрештою, окупація Донбасу - це лише засіб для досягнення мети, а саме дестабілізації України і підриву її шансів на європейське майбутнє. Також у Росії є й інші важелі впливу, які вона може застосувати проти України. Але підтримувати неінтенсивну війну в той час, коли українські еліти борються один проти одного - це найлегший вибір для Москви у короткостроковій перспективі.

Втім, Вершбоу припускає, що розрахунки Путіна можуть змінитися після президентських виборів через зростання фінансової і політичної ціни окупації територій сусідньої країни. Зростання тиску Заходу через передачу Україні летальної зброї, а також погрози запровадити нові санкції, може переконати Путіна, що час не на боці Росії і варто відступити в Донбасі. Коли це станеться, сильна миротворча місія ООН буде необхідною.

Вершбоу зауважує, що про примус до миру не йдеться. Мир, як і раніше, буде залежати від російського виконання умов Мінських угод. Але останнім бракує механізмів імплементації, які б забезпечили поступовий і впорядкований перехід оупованих територій назад під контроль Києва, щоб це було безпечно для людей по обидва боки сучасної лінії розмежування. І ось тут миротворці ООН можуть вступити у гру.

На думку екс-заступника Генсека НАТО, коли «блакитні каски» зайдуть в Донбас, Росія може вивести тисячі своїх офіцерів і солдатів, які воюють проти України без розпізнавальних знаків, розпустити угруповання бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР», а також вивести великий російський арсенал. Розмістившись вздовж міжнародного кордону України, миротворці зможуть подбати, щоб російські сили і зброя більше не потрапляни в Донбас. Вершбоу зауважує, що миротворці повинні включати як військові, так і поліцейські можливості для того, щоб зберігати порядок на міжнарожному кордоні і вздовж лінії зіткнення, а також забезпечити громадський порядок в Донбасі і розібратися з порушниками по обидва боки конфлікту.

Путін говорив, що Україна може «репресувати» російських бойовиків в разі відновлення контролю над всим Донбасом і кордоном. Але миротворці ООН з поліцейськими і військовими повноваженнями дозволять провести перехідний період, під час якого українські військові і поліція не одразу повернуться в Донецьк і Луганськ.