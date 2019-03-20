Дочка Назарбаєва стала спікером сенату Казахстану



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Даріга Назарбаєва - старша дочка Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня пішов з поста президента Казахстану

За кандидатуру Даріги Назарбаєвої одноголосно проголосували всі присутні 44 депутати палати

Екс-голова Комітету з міжнародних відносин, оборони і безпеки сенату (верхньої палати парламенту) Казахстану Даріга Назарбаєва в середу за підсумками голосування була обрана головою сенату.

Підсумки таємного голосування були озвучені на засіданні сенату, за кандидатуру Назарбаєвої одноголосно проголосували всі присутні 44 депутати палати.

Зазначається, що кандидатура на посаду голови сенату Казахстану висувається президентом республіки.

Даріга Назарбаєва - старша дочка Нурсултана Назарбаєва, який пішов з поста президента Казахстану. Вона займала пост депутата сенату Казахстану з 2016 року.

Нагадаємо, екс-голова сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Пішов чи залишився? Що задумав Назарбаєв

Джерело: ТАСС