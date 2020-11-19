Додон після поразки на виборах зібрався з візитом до Росії
Ігор Додон після програшу на президентських виборах переговорив з замголови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком
Президент Молдови Ігор Додон, який програв президентські вибори цими вихідними, зібрався з візитом до Росії. Про це чинний президент написав у Facebook.
Зокрема, Додон мав телефонну розмову із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, з яким домовився про проведення його робочого візиту в РФ для обговорення низки актуальних питань молдовсько-російської міждержавної взаємодії.
15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.
Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.
Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.