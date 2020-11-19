Додон після поразки на виборах зібрався з візитом до Росії

Ігор Додон після програшу на президентських виборах переговорив з замголови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком

Президент Молдови Ігор Додон, який програв президентські вибори цими вихідними, зібрався з візитом до Росії. Про це чинний президент написав у Facebook.

Зокрема, Додон мав телефонну розмову із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, з яким домовився про проведення його робочого візиту в РФ для обговорення низки актуальних питань молдовсько-російської міждержавної взаємодії.

15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%.

Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

Додон був обраний президентом Молдови у 2016 році, він відомий своїми проросійськими поглядами. Термін повноважень президента Молдови — чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль. За час каденції Додона Конституційний суд тричі тимчасово усував його з посади, щоб підписати необхідні закони і призначити міністрів, кандидатури яких блокував президент.