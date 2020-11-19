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    Додон після поразки на виборах зібрався з візитом до Росії

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    Ігор Додон та заступник голови&nbsp;адміністрації президента Росії Дмитро Козак - Додон після поразки на виборах зібрався з візитом до Росії
    Ігор Додон та заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак
    Фото: Dodon Igor/Facebook

    Ігор Додон після програшу на президентських виборах переговорив з замголови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком

    Президент Молдови Ігор Додон, який програв президентські вибори цими вихідними, зібрався з візитом до Росії. Про це чинний президент написав у Facebook. 

    Зокрема, Додон мав телефонну розмову із заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, з яким домовився про проведення його робочого візиту в РФ для обговорення низки актуальних питань молдовсько-російської міждержавної взаємодії.

    15 листопада у Молдові відбувся другий тур виборів, проєвропейський кандидат Майя Санду отримала 57% голосів, а Додон - 43%. 

    Перший тур виборів відбувся 1 листопада, тоді Санду набрала 36,16%, а Додон - 32,61% голосів виборців.

    Президент України Володимир Зеленський вже привітав Санду з перемогою та запросив відвідати з офіційним візитом України. Раніше президенти України відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим «належить» РФ.

    Додон був обраний президентом Молдови у 2016 році, він відомий своїми проросійськими поглядами. Термін повноважень президента Молдови — чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду президента більш ніж два терміни поспіль. За час каденції Додона Конституційний суд тричі тимчасово усував його з посади, щоб підписати необхідні закони і призначити міністрів, кандидатури яких блокував президент. 
    Теги: Росія Молдова Ігор Додон Дмитро Козак
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