Вибори у Молдові: уроки для України

На минулих виборах переміг з невеликою перевагою проросійський Додон, а вже на цих прозахідна Санду

Мовою оригіналу

Бывшая премьер Молдовы Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента. Кто-то уже поздравил, некоторые даже искренне. Ее называют прозападным кандидатом и альтернативой пророссийскому Додону. Коротко про уроки, которые умные люди могут оттуда излечь.

Итак, Молдова не США, но гораздо ближе к нам. Евросоюз рассматривает эту страну, как нашего партнера в процессе евроинтеграции. В первую очередь — в энергетике. Именно наши энергосистемы, по мнению профильных структур ЕС, должны вместе доказать, что могут работать без общей сети с РФ и потом присоединиться к Европе.

Второе — интересна цикличность. На прошлых выборах победил с небольшим перевесом пророссийский Додон, на этом тоже с небольшим прозападная Санду. Можно говорить, что у каждого политика и вектора развития есть свое ядро сторонников, а окончательный результат зависит от колеблющегося «болота». Можно говорить в этом случае о цекличности. Аналогия на поверхности, согласитесь.

Третье — фактор оккупированных территорий. Приднестровье и ОРДЛО. Серые зоны под влиянием РФ. Кстати, говорят, что именно сложности с приездом (карантин) избирателей из Приднестровья помешало пророссийскому кандидату, которого они прошлый раз активно поддержали. Теперь ему не хватило голосов. Аналогия тоже на поверхности, хотя я не стал бы проводить прямые параллели, да и рано. Так что не говорите, что нам это не интересно. Умным найдется о чем подумать. Дипломатам и энергетическому блоку власти — над чем поработать.

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.