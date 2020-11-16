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    Думки вголос

    Вибори у Молдові: уроки для України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Вибори у Молдові: уроки для України

    На минулих виборах переміг з невеликою перевагою проросійський Додон, а вже на цих прозахідна Санду

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    Бывшая премьер Молдовы Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента. Кто-то уже поздравил, некоторые даже искренне. Ее называют прозападным кандидатом и альтернативой пророссийскому Додону. Коротко про уроки, которые умные люди могут оттуда излечь.

    Итак, Молдова не США, но гораздо ближе к нам. Евросоюз рассматривает эту страну, как нашего партнера в процессе евроинтеграции. В первую очередь — в энергетике. Именно наши энергосистемы, по мнению профильных структур ЕС, должны вместе доказать, что могут работать без общей сети с РФ и потом присоединиться к Европе.

    Второе — интересна цикличность. На прошлых выборах победил с небольшим перевесом пророссийский Додон, на этом тоже с небольшим прозападная Санду. Можно говорить, что у каждого политика и вектора развития есть свое ядро сторонников, а окончательный результат зависит от колеблющегося «болота». Можно говорить в этом случае о цекличности. Аналогия на поверхности, согласитесь.

    Третье — фактор оккупированных территорий. Приднестровье и ОРДЛО. Серые зоны под влиянием РФ. Кстати, говорят, что именно сложности с приездом (карантин) избирателей из Приднестровья помешало пророссийскому кандидату, которого они прошлый раз активно поддержали. Теперь ему не хватило голосов. Аналогия тоже на поверхности, хотя я не стал бы проводить прямые параллели, да и рано. Так что не говорите, что нам это не интересно. Умным найдется о чем подумать. Дипломатам и энергетическому блоку власти — над чем поработать.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Молдова Ігор Додон
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