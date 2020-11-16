  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський запросив до Києва новообраного президента Молдови

    • Розсилка
    ЦВК опрацювала понад 99% протоколів: Санду набрала 57% голосів, а Додон &mdash; 43% - Зеленський запросив до Києва новообраного президента Молдови
    ЦВК опрацювала понад 99% протоколів: Санду набрала 57% голосів, а Додон — 43%

    Президент України зателефонував Майї Санді сьогодні вранці

    Президент Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним президентом Молдови Майєю Санду та запросив її з візитом до Києва. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму Twitter.

    «Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів. З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва», ─ написав він.

    Як повідомлялося, Зеленський сьогодні вранці, 16 листопада, привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

    Колишній прем’єр-міністр Молдови Майя Санду перемогла на президентських виборах чинного главу держави, проросійського політика Ігоря Додона.

    ЦВК опрацювала понад 99% протоколів: Санду набрала 57% голосів, а Додон — 43%.

    Також нагадаємо, що за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

    Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

    За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

    За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

    Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою

    Зазначимо, Володимир Зеленський та експрезидент України Петро Порошенко відмовлялися зустрічатися з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном через його висловлювання про те, що Крим належить РФ.

    Теги: ЦВК Петро Порошенко Крим вибори Молдова політика Володимир Зеленський Ігор Додон Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies