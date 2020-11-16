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    Санду перемогла на виборах президента Молдови. Офіційні результати

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    Новим президентом Молдови стане Майя Санду - Санду перемогла на виборах президента Молдови. Офіційні результати
    Новим президентом Молдови стане Майя Санду

    Проєвропейська кандидатка перемогла чинного президента Молдови Ігоря Додона

    Колишній прем’єр-міністр Молдови Майя Санду перемогла на президентських виборах чинного главу держави, проросійського політика Ігоря Додона.

    Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови.

    ЦВК опрацювала понад 99% протоколів: Санду набрала 57% голосів, а Додон — 43%.

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    Нагадаємо, за результатами екзитполів, Санду обійшла чинного президента Ігоря Додона майже на 10% голосів.

    Як повідомлялося, 1 листопада в Молдові проходили президентські вибори. На посаду керівника країни претендували загалом вісім кандидатів.

    За результатами першого туру Додон і Санду вийшли до другого туру виборів президента Молдови.

    За даними ЦВК країни, явка виборців склала понад 42%.

    Ігор Додон та Майя Санду вже виходили разом у другий тур президентських виборів у 2016 році. Тоді Додон переміг Санду з перевагою менш ніж 5%. З червня до листопада 2019 року Санду працювала прем'єр-міністеркою, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безрезультатно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою

    Теги: ЦВК вибори Молдова політика Ігор Додон
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