Додон поскаржився в Конституційний суд на заборону путінської пропаганди

Президент Молдови проти боротьби з російською пропагандою

Президент Молдови Ігор Додон звернувся до Конституційного суду з позовом про розгляд конституційності ухваленого парламентом закону про заборону російської телевізійної пропаганди. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Повторно заявляю про свою позицію щодо так званого закону про боротьбу з пропагандою. На мій погляд, він



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Ігор Додон

Президент Молдови проти боротьби з російською пропагандою

Президент Молдови Ігор Додон звернувся до Конституційного суду з позовом про розгляд конституційності ухваленого парламентом закону про заборону російської телевізійної пропаганди. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Повторно заявляю про свою позицію щодо так званого закону про боротьбу з пропагандою. На мій погляд, він суперечить принципам демократії та порушує основні права людини, гарантовані Конституцією й Європейською конвенцією з прав людини, а саме: право на свободу слова, свободу преси, свободу думки тощо. Виходячи з цих міркувань, вирішив звернутися до Конституційного суду з приводу розгляду конституційності положень згаданого закону», - написав президент.

На думку глави Молдови, «цей закон всупереч положенням Конституції запроваджує цензуру, що неприпустимо у правовій державі».

Як повідомлялося раніше, 7 грудня 2017 року парламент Молдови прийняв закон, згідно з яким заборонена ретрансляція на території країни новинних, політичних програм і ток-шоу російського телебачення. За порушення закону передбачено великі грошові штрафи аж до позбавлення ліцензії на мовлення.

Проте президент Додон відмовився цей закон підписати, повернувши його парламенту на розгляд. Парламент повторно ухвалив закон, але президент відмовляється його підписувати. Відповідно до Конституції Молдови, президент зобов'язаний підписати закон, якщо він повторно був прийнятий парламентом.