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    Долар почав рости. Курс валют від НБУ

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    Долар почав рости. Курс валют від НБУ
    Фото: з відкритих джерел

    Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем

    Національний банк України встановив на 17 червня офіційний курс гривні до долара на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0275 гривень за 1 долар (+0,1017 грн). При цьому курс долара на 16 червня становить 26,9258 гривень за 1 долар.

    Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,01 гривень за долар, курс в покупці до 26,99 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,74 гривень за євро.

    За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.

    Нагадаємо, НБУ вводить нові правила переказу грошей для боротьби з шахраями.

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    Теги: Національний банк гроші НБУ
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    Долар почав рости. Курс валют від НБУ