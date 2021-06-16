«Тільки олігархам шкодить співпраця з МВФ». Климпуш-Цинцадзе розкритикувала заяву Зеленського

Володимир Зеленський заяви, що без траншів МВФ «ми будемо жити»

Депутатку обурило, що президент «не кривлячись, каже, що не можна торгувати реформами за гроші»

Народна депутатка з фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала заяву президента Володимира Зеленського щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«Зустріч Байдена з Путіним затьмарила іншу важливу новину – заяву Зеленського про те, що і без траншів МВФ «ми будемо жити». Певно, президент має на увазі себе і своє оточення, яке складається в тому числі з олігархів, які привели його до влади, і проти яких він, буцімто бореться», – написала депутатка у Facebook.

За її словами, саме олігархам шкодить співпраця з МВФ і вимоги фонду.

«Міністр юстиції Малюська раніше хизувався, що меморандум з МВФ писаний на 95% українською стороною, але Зеленський тепер, не кривлячись, каже, що «не можна торгувати реформами за гроші», – додала Климпуш-Цинцадзе.

На думку народної обраниці, «це говорить не президент, а олігархи його вустами».

«Як і будь-який недемократичний, залежний від товстосумів діяч, він апелює до суверенітету. Мовляв, вимоги щодо чесного суду і справжнього, а не гасельного обмеження впливу олігархів, – це втручання у внутрішні справи України. Ні, пане Зеленський, це втручання у справи олігархів. Не треба плутати їх і країну, державний суверенітет і комфорт Коломойського», – написала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що несправедливо з боку МВФ прив’язувати ті чи інші «маяки» до траншів фонду. За його словами, «не можна торгувати реформами за гроші».

Також на днях «слуга» Гетманцев заявив, що Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ.

У МВФ раніше заявили, що Фонд чекає від України більшого прогресу для отримання другого траншу. До слова, нещодавно Рада прийняла за основу законопроєкт, необхідний для співпраці з МВФ.

9 квітня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або близько $5 млрд, негайним виділенням першого траншу в розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу планувалося чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року.

Раніше радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 - лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.