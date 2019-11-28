Долар завмер на мінімумі: курс валют на 28 листопада



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У порівнянні зі значеннями на 27 листопада курс долара не змінився після зниження на сім копійок в попередній банківський день

На 28 листопада Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США - 23,98 грн;

1 євро - 26,40 грн;

10 російських рублів - 3,75 грн.

У порівнянні зі значеннями на 27 листопада курс долара не змінився після зниження на сім копійок в попередній банківський день.

Це - найнижчий показник за майже чотири останні роки. Востаннє на такому низькому рівні долар був 15 січня 2016-го, коли коштував 23,95 грн.

Курс євро 28 листопада знизився на три копійки.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що середньорічний обмінний курс долара на наступний рік має становити близько 27,0 грн, однак за оптимістичними розрахунками за умов збільшення інвестицій до України, він може бути близько 24 грн за долар.