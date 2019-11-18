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    Нацбанк хоче дозволити знімати гроші з карток у касах магазинів

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    Нацбанк хоче дозволити знімати гроші з карток у касах магазинів

    Проєкт постанови про зняття готівки в касах магазинів і кафе винесено на обговорення

    Національний банк запропонував дозволити українцям, у яких є платіжні картки, отримувати готівку з кас торговельних підприємств. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    «Нацбанк пропонує надати можливість держателям електронних платіжних засобів (наприклад, платіжних карток) у разі потреби отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (з відповідною реєстрацією). Також йдеться про оптимізацію норм щодо обліку таких операцій», - вказали у регуляторі.

    Таке рішення, як очікується, сприятиме зменшенню тінізації економіки, подальшому розвитку безготівкового сегменту та зростанню фінансової інклюзії громадян загалом.

    Відповідні норми, зазначили у НБУ, також містить ухвалений нардепами закон «Про внесення змін до закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг».

    Крім того вказано, що Нацбанк урегулює питання щодо здійснення операцій з готівкою для подальшого переказу коштів суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

    Як повідомляється, про це йдеться у проєкті постанови правління НБУ, що пропонується для громадського обговорення.

     

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