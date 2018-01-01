Донбас на межі екологічної трагедії через затоплені окупантами шахти

Остап Семерак повідомив про затоплення 36 вугільних шахт на непідконтрольній Україні території Донбасу

На непідконтрольних Україні територіях Донбасу 36 вугільних шахт повністю затоплено та не підлягають відновленню. По завершенню військового конфлікту Україні не обійтися без міжнародної підтримки та сучасних інженерних рішень для належної консервації шахт, які було зруйновано під час бойових дій. Про це сказав в ефірі одного з телеканалів



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Остап Семерак повідомив про затоплення 36 вугільних шахт на непідконтрольній Україні території Донбасу

На непідконтрольних Україні територіях Донбасу 36 вугільних шахт повністю затоплено та не підлягають відновленню. По завершенню військового конфлікту Україні не обійтися без міжнародної підтримки та сучасних інженерних рішень для належної консервації шахт, які було зруйновано під час бойових дій. Про це сказав в ефірі одного з телеканалів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, зіславшись на результати спільного дослідження, проведеного раніше Мінприроди з ОБСЄ за підтримки урядів Канади та Австрії.

При цьому він підкреслив, що українська сторона четвертий рік не має доступу на захоплені бойовиками території, що не дозволяє повністю оцінити збитки, завдані навколишньому природному середовищу, повідомляє прес-служба Мінприроди.

«Підтоплення підходить до критичної межі, що може закінчитися екологічною трагедією. Йдеться про забруднення підземних вод, річок та ґрунтів. Втрачені шахти не можуть бути відновлені, вони несуть серйозні загрози для довкілля та здоров’я людей, які там проживають», - сказав Семерак.

Він зазначив, що Україні по завершенню військового конфлікту не оминути процесу закриття шахт. «Нам не оминути закриття шахт. Але цей процес потребує інженерного, еколого-техногенного і наукового контролю. У цій ситуації я бачу вихід у міжнародній співпраці. Україна не зможе самотужки одночасно законсервувати десятки шахт», - пояснив міністр екології та природних ресурсів.

Він також нагадав, що протягом двох останніх років, зокрема з ініціативи України, Асамблея ООН з навколишнього середовища ухвалила дві резолюції, які стосуються ліквідації наслідків забруднення довкілля у районах, уражених збройними конфліктами та тероризмом. Вони також визначають подальші механізми вирішення поствоєнних екологічних проблем шляхом направлення спеціальних термінових місій на постраждалі території та надання відповідної фінансової та організаційної допомоги.

«В ООН, як і в інших міжнародних організаціях, добре усвідомлюють, якої непоправної шкоди можуть завдати бойовики довкіллю України та всієї Європи. Звичайно, природа має високий потенціал для регенерації, проте на тілі України – великі рани, і на їх лікування знадобляться роки. Військові дії поглибили на Донбасі і без того складну екологічну кризу», - резюмував Семерак.

Як повідомлялося, ватажки терористичної «ДНР» використовують підтоплені колодязі, які знаходяться на території шахти ім. «60-річчя Радянської України», для поховання тіл загиблих бойовиків і приховування втрат живої сили російсько-окупаційних військ.