Допит Ситника не відбувся. У Генпрокуратурі назвали причину



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Директор НАБУ Артем Ситник Фото: Уніан

На початку допиту директор НАБУ заявив про те, що бажає давати покази власноручно

Допиту директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у справі щодо перевищення службових повноважень не відбулося.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«На початку допиту директор НАБУ заявив про те, що бажає давати покази власноручно (ч. 7 ст. 224 КПК), і для цього йому необхідний час для викладення показів власноручно та надання підтверджуючих покази документів. Заява відображена в протоколі, та на цьому слідча дія завершена», - процитувала вона генпрокурора.

Крім цього, пише Сарган, Ситник зазначив, що на даний час при порушенні будь-яких питань користуватиметься таким правом.

«Складено протокол про попередження щодо нерозголошення даних досудового розслідування. Тобто по суті допиту не відбулося. Директор НАБУ залишив приміщення ГПУ відразу після спілкування з прокурором», - йдеться у дописі Сарган.

Як повідомлялося, у п'ятницю директор НАБУ Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури у справі щодо перевищення службових повноважень, яке нібито було спрямоване на вплив на перебіг президентських перегонів у США у 2016 році.

У березні народний депутат Борислав Розенблат оприлюднив запис, на якому людина із голосом, схожим на директора НАБУ, розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Гілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.

Генпрокуратура викликала директора НАБУ на допит на 10 травня. Він мав бути допитаний у кримінальній справі, порушеній за ч.1 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень).

В інтерв'ю американському виданню The Hill генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розслідує, чи навмисно НАБУ «злило» фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року щодо співпраці глави кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта з Партією регіонів.

У НАБУ назвали абсурдною заяву Луценка про ймовірний вплив бюро на президентські вибори у США.