Ситника викликали на допит до Генпрокуратури



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Директор НАБУ Артем Ситник

Очільника Антикорупційного бюро викликають на допит 10 травня

Генеральна прокуратура України викликає директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника в п'ятницю, 10 травня, на допит як свідка в кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.

«У п'ятницю на 10 годину викликається на допит до Генпрокуратури», - повідомив спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Як повідомлялося, наприкінці березня Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало слідчі дії в рамках кримінального провадження про можливе втручання директора НАБУ Ситника у вибори президента США.

«Що стосується можливого впливу керівника НАБУ на вибори президента США. Кримінальне провадження за цим фактом зареєстрували співробітники Генеральної прокуратури України та зареєстрували нещодавно. Ми лише розпочинаємо слідчі дії в цьому кримінальному провадженні», - повідомив тоді Роман Труба.

15 березня 2019 року в ефірі програми «Право на владу» Юрій Луценко повідомив про заяву від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передання директором НАБУ Артемом Ситником до США т. зв. чорної бухгалтерії Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він додав, що незабаром Державне бюро розслідувань розпочне роботу над цією справою.

22 березня в НАБУ заявили, що його детективи не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта НАБУ, і спростовують заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про їхній можливий вплив на вибори президента США, назвавши його абсурдною спробою дискредитувати бюро.

У свою чергу керівник САП Назар Холодницький, коментуючи цю ситуацію, сказав: «Якщо він (Ситник) дійсно побачив себе геополітиком і допомагав Гілларі, то треба робити висновки, це неправильно...У мене з ним (з Ситником) в 2016 році була розмова на конференції в Панамі, і він мені також говорив, що хоче допомогти Гілларі. На моє запитання «Де ти, а де Гілларі?» відповіді не було».

Витік записів так званої чорної бухгалтерії у ЗМІ США, також відомої як «амбарна книга Партії регіонів, стала причиною відсторонення Пола Манафорта від кампанії Дональда Трампа і призвела до одного з ключових обвинувачень у розслідуванні змови з РФ, що переслідує Трампа протягом останніх двох із половиною років. За даними The New York Times, у «чорній бухгалтерії» прізвище Манафорта згадується 22 рази. Загалом йшлося про виплати на суму в $12,7 млн, здійснені протягом 2007-2012 років.

Джерело: Інтерфакс-Україна