Дороги покращились: з'явився указ президента про якісні автошляхи



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Нарада щодо дорожньої інфраструктури, 19 липня Фото: пресслужба президента

Згідно з указом, мають бути створені умови для використання новітніх технологій та матеріалів під час будівництва, реконструкції, ремонту доріг

Президент Володимир Зеленський за результатами робочої наради щодо дорожньої інфраструктури, яка відбулася 19 липня, підписав указ щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг.

Документ передбачає низку заходів, спрямованих на створення безпечних та комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, формування сприятливих умов для бізнесу, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, до 1 січня 2020 року Кабінет Міністрів має забезпечити перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових і технічних вимог до учасників публічних закупівель відповідно до найкращих світових практик. Крім того, мають бути створені умови для використання новітніх технологій та матеріалів під час будівництва, реконструкції, ремонту доріг, переглянуті відповідні нормативно-технічні документи з метою забезпечення європейської якості автомобільних доріг.

Також замовники мають залучати на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах закупівель, виконання робіт, гарантійного обслуговування будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг.

«Під час наради глава держави зауважив, що впродовж останніх днів відвідав декілька регіонів, де ознайомився з перебігом ремонтів на автошляхах. За його словами, є багато проблем щодо фінансування, прозорості проведення тендерів, фаховості компаній-підрядників, якості виконаних робіт, і всі вони потребують негайного вирішення. Крім того, має бути напрацьований план з чітким переліком доріг і термінами їхнього ремонту», - повідомили в пресслужбі.

Як зауважується, керівник Офісу президента Андрій Богдан зазначив, що необхідно системно боротися з корупцією в дорожній сфері та провести аудит чинних договорів. Він навів приклад схеми, коли велику суму, яка мала бути виділена на ремонт дороги через проведення прозорого тендеру, «розмивали» на декілька сотень шматків автошляху та уникали конкурсу. Також є питання до роботи «Укравтодору» та його керівництва.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що є проект реформи «Укравтодору», який може бути реалізований за декілька місяців і передбачає ліквідацію функції контролера. Натомість якість доріг і виконаних робіт має моніторити іноземна аудиторська компанія з відповідним статусом.

«Боюся, що поки ми реформуватимемо, ми витратимо і гроші, і час. Може, ми зробимо план найближчим часом і віддамо провідним західним компаніям будівництво пріоритетних доріг? А паралельно реформуватимемо», – запропонував президент.

За словами заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука, першочергово визначено декілька пріоритетних проектів, які можуть бути реалізовані до кінця цього року. Він зауважив, що є Дорожній фонд, однак його коштів не вистачає для фінансування всіх потреб, тому пропонується декілька варіантів додаткових джерел надходжень.

«Слід впорядкувати ситуацію з акцизами. В Україні багато пального продається за «сірою схемою», за яке не платиться акциз. За нашими очікуваннями, ми зможемо отримати надходжень додатково на 1 млрд доларів. Ще одна можливість для зростання – налаштування нормальної роботи з міжнародними фінансовими інституціями. Ми з ними зустрічались, і вони потенційно декларують готовність працювати більш активно за умови виконання українською стороною своїх зобов'язань, оскільки зараз вибірка за наявними кредитним програмам складає приблизно 20%», – розповів Гончарук, додавши, що іноземні партнери готові надати також близько 1 млрд доларів.

Експерт Офісу ефективного регулювання (BRDO) Олександр Кубраков зазначив, що, за оцінками Світового банку, першочергово необхідно провести капітальний ремонт 24 тис. км основних магістралей, на що необхідно 150 млрд грн і ще 15 млрд щороку на підтримання їх у належному стані. «Це реально зробити за три роки», – підкреслив він.

Всього в Україні 169 тис. км доріг різних категорій. Президент наголосив, що на першому етапі необхідно відремонтувати головні магістралі. Водночас інші дороги мають бути у нормальному стані.

«Треба побудувати пріоритетні дороги. Є міста, де немає аеропорту, залізниці, а тепер немає й доріг», – додав Зеленський.

Міністр фінансів Оксана Маркарова наголосила, що для залучення великих компаній, які будують якісні дороги, необхідно ухвалити закон про концесію.

Учасники наради окремо обговорили заходи для підтримання безпеки руху на дорогах. У нараді також взяли участь представники «Укравтодору» та Державної служби України з безпеки на транспорті.