Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 27 грудня



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Вітер в країні буде західний та північно-західний, 7-12 м/с

У Києві сьогодні невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом

В Україні у п’ятницю, 27 грудня, протягом доби очікується 0-5° тепла, у західних та Житомирській областях невеликий мокрий сніг, на решті території дощитиме.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У західних та Житомирській областях невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах невеликий сніг, температура 3-8° морозу). На решті території невеликий дощ, на Чернігівщині, Київщині, Черкащині, Вінниччині та Одещині подекуди з мокрим снігом; вночі та вранці у східних областях туман; температура протягом доби 0-5° тепла. Вітер в країні західний та північно-західний (у східній частині - південно-східний), 7-12 м/с», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у столиці протягом доби 1-3° тепла.

Раніше комунальна корпорація «Київавтодор» попередила, що з п’ятниці у Києві очікуються снігопади.

До слова, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.