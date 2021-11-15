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    Популярний серед українців курорт пішов під воду (фото)

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    Багато готелів не розраховані на сильний дощ, тому вестибюлі залило водою - Популярний серед українців курорт пішов під воду (фото)
    Багато готелів не розраховані на сильний дощ, тому вестибюлі залило водою
    фото: tourprom.ru

    Скасовано всі екскурсії, а на дорогах і в готелях введено надзвичайний режим

    Популярний єгипетський курорт Хургада затопило після проливних дощів, що випали на місто. Через це затоплено багато доріг. Скасовано всі екскурсії, а на дорогах і в готелях – введено режим НП. Про це повідомляє «Турпром», посилаючись на свої джерела в Хургаді.

    Інші міста Червоного моря, такі як Сафага і Марса Алам, також постраждали від сильного дощу.

    Усі дороги на популярні екскурсійні напрямки, в Кену і в Луксор, закриті. Воду на дорогах і вулицях відкачують екстрені служби.

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    Популярний серед українців курорт пішов під воду (фото)
    Популярний серед українців курорт пішов під воду (фото)

    У Хургаді дуже мало ливнівок, тому на лічені хвилини курорт пішов під воду. При цьому місцями небезпечно, оскільки потоки бруду зносять все на своєму шляху.

    Ще однією серйозною небезпекою є струм. Справа в тому, що на вулицях місцеві часто використовують оголену проводку в магазинах і крамницях, а в поєднанні з водою, яка є провідником, це смертельно небезпечно.

    Місцеві жителі потрапляють під удар струмом. Влада намагається якомога швидше відкачати воду й убезпечити людей.

    У Хургаді відключали електрику, тому туристи зіткнулися з непрацюючим Інтернетом.

    Крім того, багато готелів не розраховані на сильний дощ, тому у вестибюлях з'явилася вода. Туристів просять не залишати своїх номерів.

    За прогнозами синоптиків, дощів більше не буде. Вночі до +21-22, вдень – +26-27. Температура води в Червоному морі складе близько 26-27 градусів тепла.

    Нагадаємо, на курорті в Єгипті сталася навала скорпіонів, які вбили трьох людей і вжалили майже пів тисячі.

    Також повідомлялося, що у Єгипті відкриються два нових туристичних міста.

    Теги: дороги Єгипет вода струм потоп влада дощ
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    Популярний серед українців курорт пішов під воду (фото)