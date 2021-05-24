Дощі і +27°. Синоптики дали прогноз погоди на вівторок

Дощі накриють три області, а загалом в Україні потеплішає

У вівторок, 25 травня, дощі накриють всього три області України: Львівську, Житомирську та Волинську. На решті території буде сухо, періодично – сонячно. Температура на Закарпатті сягне +27°, на Одещині буде найхолодніше – до +21°.

У Києві – хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі +13°, вдень +22°. У Львові у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями, дощ. Вночі +8°, вдень +25°. У Луцьку буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі +11°, вдень +24°. У Рівному у вівторок – хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень +24°. У Тернополі 25 травня вночі буде +10°, вдень +24°, хмарно з проясненнями. У Хмельницькому завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +22°.

В Івано-Франківську завтра очікується хмарна з проясненнями погода, вночі +11°, вдень +27°. У Чернівцях у вівторок – хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +24°. У Вінниці завтра – хмарно з проясненнями, +13°...+22°. У Житомирі у вівторок – хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +14°, вдень +22°. У Черкасах – хмарно з проясненнями, вночі +12°, вдень +23°. У Кропивницькому – сонячно, температура вночі +12°, вдень +23°. У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +13°...+23°.

В Одесі 25 травня – хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +21°. У Херсоні у вівторок вночі +12°, вдень +25°, хмарно з проясненнями. У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +26°. У Запоріжжі – хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +24°.

У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря +14°...+23°. У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі +12°, вдень +21°. У Дніпрі – мінлива хмарність, температура вночі +13°, вдень +23°. У Сімферополі у вівторок – хмарно з проясненнями, +9°...+22°. У Краматорську буде невелика хмарність і легкий дощик, температура вночі +11°, вдень +25°. У Сєвєродонецьку - невелика хмарність, температура вночі +12°, вдень +25°.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото Уніан



До слова, кліматологи оголосили про початок метеорологічного літа в Києві. Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травня.

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