Кліматологи оголосили про початок метеорологічного літа в Києві

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на три дні пізніше багаторічних показників

Метеорологічна весна в Києві тривала 62 дні

14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Як повідомлялося, середньомісячна температура квітня у Києві становила +8°С, що на 2°С нижче за кліматичну норму. Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -0,5°С, а найтепліше – 30 квітня, коли максимальна температура піднялась до +22 градусів.

Середньомісячна температура березня у Києві становила +2,7°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травня.

Також синоптики розповіли, яким буде літо.

Сьогодні, 24 травня, у Києві сильний дощ, можлива гроза. У другій половині дня опади припинятимуться. Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.