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    Кліматологи оголосили про початок метеорологічного літа в Києві

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    Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на три дні пізніше багаторічних показників - Кліматологи оголосили про початок метеорологічного літа в Києві
    Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на три дні пізніше багаторічних показників
    Фото з відкритих джерел

    Метеорологічна весна в Києві тривала 62 дні

    14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

    Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на 3 дні пізніше середньобагаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше, у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура квітня у Києві становила +8°С, що на 2°С нижче за кліматичну норму. Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до -0,5°С, а найтепліше – 30 квітня, коли максимальна температура піднялась до +22 градусів.

    Середньомісячна температура березня у Києві становила +2,7°С, що на 0,2°С вище за кліматичну норму.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травня.

    Також синоптики розповіли, яким буде літо.

    Сьогодні, 24 травня, у Києві сильний дощ, можлива гроза. У другій половині дня опади припинятимуться. Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря весна дощ літо
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    Кліматологи оголосили про початок метеорологічного літа в Києві