Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку

Загалом у Стрию мешканці заборгували за воду близько 540 тис. грн

У місті Стрий, що у Львівській області, на рекламних щитах оприлюднили адреси мешканців міста, які заборгували гроші за воду. Чотири білборди встановлені у тих районах містах, де і проживають боржники. Щити з адресами встановили в суботу 5 червня, але досі ніхто з боржників за воду ще не сплатив, пише Zaxid.net.

Загалом у Стрию мешканці заборгували за воду близько 540 тис. грн. Додамо, що населення міста на сьогодні складає близько 60 тис. осіб.

Керівництво «Стрийводоканалу» у боротьбі з боржниками вирішили оприлюднити їхні адреси проживання та заборговані суми. На вихідних там встановили чотири білборди, на яких написані місця проживання боржників, у сусідній колонці – сума боргу, а ще фраза: «Вами «пишається» громада міста». Прізвища боржників на щитах не написані. На оприлюднених фото видно, що сума боргів коливається від 4077 грн до 58432 грн.

«Ці боржники взагалі не йдуть на діалог. Вони споживають воду і не платять, а суми значні. Ми тих людей не попереджали, що будемо оприлюднювати адреси, адже їхні персональні дані ми не оприлюдинили», – розповів журналістам начальник відділу збуту «Стрийводоканалу» Василь Хомка.

На кожному білборді є від 18 до 20 адрес, розташовані вони неподалік місця проживання боржників. Такі ж білборди з тією ж з фразою «Вами «пишається» громада міста» восени 2019 року з'явилися у Мукачево. Чи стали після цього мешканці виплачувати свої борги – не повідомлялося.