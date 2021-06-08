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    Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку

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    Сума боргів жителів Стрия коливається від 4 до 58 тис грн - Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку
    Сума боргів жителів Стрия коливається від 4 до 58 тис грн
    Фото: Стрийська міська рада

    Загалом у Стрию мешканці заборгували за воду близько 540 тис. грн

    У місті Стрий, що у Львівській області, на рекламних щитах оприлюднили адреси мешканців міста, які заборгували гроші за воду. Чотири білборди встановлені у тих районах містах, де і проживають боржники. Щити з адресами встановили в суботу 5 червня, але досі ніхто з боржників за воду ще не сплатив, пише Zaxid.net.

    Загалом у Стрию мешканці заборгували за воду близько 540 тис. грн. Додамо, що населення міста на сьогодні складає близько 60 тис. осіб.

    Керівництво «Стрийводоканалу» у боротьбі з боржниками вирішили оприлюднити їхні адреси проживання та заборговані суми. На вихідних там встановили чотири білборди, на яких написані місця проживання боржників, у сусідній колонці – сума боргу, а ще фраза: «Вами «пишається» громада міста». Прізвища боржників на щитах не написані. На оприлюднених фото видно, що сума боргів коливається від 4077 грн до 58432 грн.

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    Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку
    Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку
    Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку
    Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку

    «Ці боржники взагалі не йдуть на діалог. Вони споживають воду і не платять, а суми значні. Ми тих людей не попереджали, що будемо оприлюднювати адреси, адже їхні персональні дані ми не оприлюдинили», – розповів журналістам начальник відділу збуту «Стрийводоканалу» Василь Хомка.

    На кожному білборді є від 18 до 20 адрес, розташовані вони неподалік місця проживання боржників. Такі ж білборди з тією ж з фразою «Вами «пишається» громада міста» восени 2019 року з'явилися у Мукачево. Чи стали після цього мешканці виплачувати свої борги – не повідомлялося.

    Теги: борг Львівщина комуналка водопостачання
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    Дошки непошани: на Львівщині на білбордах написали адреси боржників за комуналку