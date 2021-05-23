Кабмін готує українцям новий механізм перерахунку за неякісні комунальні послуги

Перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися надавачем послуги на підставі складеного акту-претензії

Проєкт акту передбачає введення нового механізму перерахунку вартості теплової енергії, гарячого водопостачання, централізованого водопостачання

Уряд розробив механізм, основною метою якого є поліпшення якості надання комунальних послуг населенню. Зокрема, влада хоче по-новому проводити перерахунок вартості неякісних комунальних послуг.

Це випливає з проєкту постанови Кабміну «Про затвердження Порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості». Документ розроблений Мінрегіоном та оприлюднений для загального обговорення на сайті відомства.

Проєкт акту передбачає введення нового механізму перерахунку вартості теплової енергії, гарячого водопостачання, централізованого водопостачання. Крім того, документ передбачає якісні та кількісні характеристики за видами комунальних послуг, виходячи з яких здійснюється оцінка якості та обсягу по кожній з наданих громадянам комунальних послуг.

Також проєкт закріплює особливості проведення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем і споживачем, і умов нарахування плати за ці комунальні послуги. Зокрема, перерахунок за неякісну послугу буде здійснюватися надавачем послуги на підставі складеного акту-претензії. Якщо такий акт надійде від одного споживача, який проживає в багатоквартирному будинку, перерахунок буде здійснюватися для всього будинку.

При цьому перерахунок планують проводити незалежно від наявності у споживачів боргів за комуналку.

Важливим нововведенням вищевказаного проєкту є зміни, якими хочуть доповнити Правила надання послуг з поводження з побутовими відходами. Зокрема, пропонується визначити розміри штрафів для надавачів комунальних послуг, які будуть виплачуватися споживачам у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості.

Нагадаємо, ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів в інтерв’ю «Главкому», що за рік ціни на житлово-комунальні послуги виросли на 25%.

Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Варто зазначити, що при заповненні заяв на призначення житлових субсидій, відбувається масова плутанина через непорозуміння з документацією.