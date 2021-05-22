Вторинне житло: плюси і мінуси, які потрібно знати до покупки

Квартири у старих будинках потребують додаткової уваги, щоб створити в них затишний та сучасний простір

Будь-який потенційний покупець житлової нерухомості опиняється перед вибором – квартира у новобудові чи на вторинному ринку. У кожного варіанту є свої особливості. Про плюси та мінуси вторинки детально розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Гришнякова. Так, перед купівлею квартири у старому будинку слід врахувати кілька нюансів.

«Ці об'єкти потребують додаткової уваги, щоб створити в них затишний та сучасний простір», – пояснила Гришнякова.

Серед плюсів вторинного житла

Сформована навколишня забудова і її поверховість. Зводиться до мінімуму ризик того, що просто перед вашими вікнами виросте гігантський хмарочос і за вами спостерігатимуть сусіди.

Сформована навколишня інфраструктура. Є чітке розуміння, як далеко розташовані від будинку магазини, школа, дитячий садок, ресторани, зупинка та інше

Можливість, хоч трохи, заздалегідь дізнатися про майбутніх сусідів.

Змога переїзду відразу після угоди купівлі-продажу. Більшість об'єктів вторинного житла продаються у відносно житловому стані, на відміну від бетонної новобудови.

Можливість жити в історичній частині міста з особливою атмосферою. Можна оселиться в будинку, де колись жила або легендарна особистість, або поруч проходили доленосні для країни події. Також дозвіл на зведення нової будівлі в районах історичної забудови дуже важко отримати, а іноді і зовсім не можливо. Тому, якщо і з'являється новобуд в історичній частині, то вартість квадратного метра там значно вища, ніж у старому будинку, що стоїть поруч.

Можливість жити в «рідному» місці – там, де ви виросли, де живуть ваші друзі і рідні, де ви знаєте кожну яму на дорозі.

Велике розмаїття цін і можливість торгу. Так як квартири продаються в різному стані і з різних причин, ціна на квадратний метр вторинного житла може відрізнятися.

Тиша.

Розуміння точної вартості комунальних послуг.

Водночас дизайнера також вказала на недоліки помешкань у старих будинках:

Квартира в старому житловому фонді часто вимагає серйозних фінансових вкладень. Це пов'язано з тим, що в більшості випадків потрібна заміна комунікацій та демонтаж.

Електромережі в старих будинках не розраховані на кількість техніки, яка сьогодні використовується. Це може доставляти дискомфорт при проживанні всім членам сім'ї.

Перепланування можна зробити не завжди. Особливо це стосується панельних будинків, де заборонено пересувати чи зносити стіни. Для будь-яких робіт потрібні конструкторські проєкти та узгодження. Це займає багато часу й коштує недешево.

Відсутність паркувальних місць. Двори біля старих будинків не призначені для великої кількості машин. Через це виникає стихійне паркування на тротуарах і газонах.

Маленькі кімнати й кухні. Раніше будинки будували за мінімальними стандартами, тому приміщення у квартирах маленькі.

Відсутність гостьового санвузла. Для людей, які раніше жили у вторинці, це може не бути проблемою. Однак у нових будинках такі нюанси передбачені.

У деяких будинках майже в кожній кімнаті є стояки опалення і водопостачання, які не можна ховати в стіни (до них може знадобитися доступ).

Контингент. Не виключено, що ваш сусід може бути з тих, хто п'є, наприклад.

Відсутність закритої території, яка охороняється.

Непродумані умови для людей з обмеженими можливостями (відсутність пандусів, вузькі дверні прорізи та ін.).

Відсутність сучасних систем кондиціонування, пожежогасіння й охорони.

У старих будинках складніше перевірити документацію на квартиру.

Сусіди можуть бути проти вашого ремонту й різного шуму.

Нагадаємо, попит на житло на вторинному ринку в Києві перевищує пропозицію. Одно- та двокімнатних квартир у будинках, побудованих після 2000 року, недалеко від станцій метрополітену у продажу залишилося мало.