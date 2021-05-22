Вторинне житло: плюси і мінуси, які потрібно знати до покупки
Квартири у старих будинках потребують додаткової уваги, щоб створити в них затишний та сучасний простір
Будь-який потенційний покупець житлової нерухомості опиняється перед вибором – квартира у новобудові чи на вторинному ринку. У кожного варіанту є свої особливості. Про плюси та мінуси вторинки детально розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Гришнякова. Так, перед купівлею квартири у старому будинку слід врахувати кілька нюансів.
«Ці об'єкти потребують додаткової уваги, щоб створити в них затишний та сучасний простір», – пояснила Гришнякова.
Серед плюсів вторинного житла
- Сформована навколишня забудова і її поверховість. Зводиться до мінімуму ризик того, що просто перед вашими вікнами виросте гігантський хмарочос і за вами спостерігатимуть сусіди.
- Сформована навколишня інфраструктура. Є чітке розуміння, як далеко розташовані від будинку магазини, школа, дитячий садок, ресторани, зупинка та інше
- Можливість, хоч трохи, заздалегідь дізнатися про майбутніх сусідів.
- Змога переїзду відразу після угоди купівлі-продажу. Більшість об'єктів вторинного житла продаються у відносно житловому стані, на відміну від бетонної новобудови.
- Можливість жити в історичній частині міста з особливою атмосферою. Можна оселиться в будинку, де колись жила або легендарна особистість, або поруч проходили доленосні для країни події. Також дозвіл на зведення нової будівлі в районах історичної забудови дуже важко отримати, а іноді і зовсім не можливо. Тому, якщо і з'являється новобуд в історичній частині, то вартість квадратного метра там значно вища, ніж у старому будинку, що стоїть поруч.
- Можливість жити в «рідному» місці – там, де ви виросли, де живуть ваші друзі і рідні, де ви знаєте кожну яму на дорозі.
- Велике розмаїття цін і можливість торгу. Так як квартири продаються в різному стані і з різних причин, ціна на квадратний метр вторинного житла може відрізнятися.
- Тиша.
- Розуміння точної вартості комунальних послуг.
Водночас дизайнера також вказала на недоліки помешкань у старих будинках:
- Квартира в старому житловому фонді часто вимагає серйозних фінансових вкладень. Це пов'язано з тим, що в більшості випадків потрібна заміна комунікацій та демонтаж.
- Електромережі в старих будинках не розраховані на кількість техніки, яка сьогодні використовується. Це може доставляти дискомфорт при проживанні всім членам сім'ї.
- Перепланування можна зробити не завжди. Особливо це стосується панельних будинків, де заборонено пересувати чи зносити стіни. Для будь-яких робіт потрібні конструкторські проєкти та узгодження. Це займає багато часу й коштує недешево.
- Відсутність паркувальних місць. Двори біля старих будинків не призначені для великої кількості машин. Через це виникає стихійне паркування на тротуарах і газонах.
- Маленькі кімнати й кухні. Раніше будинки будували за мінімальними стандартами, тому приміщення у квартирах маленькі.
- Відсутність гостьового санвузла. Для людей, які раніше жили у вторинці, це може не бути проблемою. Однак у нових будинках такі нюанси передбачені.
- У деяких будинках майже в кожній кімнаті є стояки опалення і водопостачання, які не можна ховати в стіни (до них може знадобитися доступ).
- Контингент. Не виключено, що ваш сусід може бути з тих, хто п'є, наприклад.
- Відсутність закритої території, яка охороняється.
- Непродумані умови для людей з обмеженими можливостями (відсутність пандусів, вузькі дверні прорізи та ін.).
- Відсутність сучасних систем кондиціонування, пожежогасіння й охорони.
- У старих будинках складніше перевірити документацію на квартиру.
- Сусіди можуть бути проти вашого ремонту й різного шуму.
Нагадаємо, попит на житло на вторинному ринку в Києві перевищує пропозицію. Одно- та двокімнатних квартир у будинках, побудованих після 2000 року, недалеко від станцій метрополітену у продажу залишилося мало.